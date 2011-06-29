Вступительная кампания-2011: Минобраз открыл "горячую линию"

Министерство образования и науки, молодежи и спорта Крыма с 1 июля открывает телефон "горячей линии" (0652) 27-52-32 для информирования абитуриентов и их родителей об условиях проведения вступительной кампании этого года. Также работают "телефоны доверия" (0652) 60-12-54 и 54-46-37.

"По данным телефонам можно получить исчерпывающую информацию обо всех условиях поступления в текущем году", - говорится в пресс-релизе министерства.

По телефонам также могут звонить сотрудники приемных комиссий. Минобраз Крыма обещает уточнить "спорные моменты или какие-либо детали по любым вопросам, связанным со вступительной кампанией".