Черноморнефтегаз "одолжил" 1,3 млрд. гривен

Национальная акционерная компания «Нефтегаз Украины» заключила с государственным акционерным обществом «Черноморнефтегаз» (Симферополь) договор о выдаче ГАО 1 млрд. 278 млн. грн. заема.

Средства предоставляются на беспроцентной основе для реализации программы работ «Черноморнефтегаза» на этот год по добыче запланированного объема природного газа. Деньги должны быть возвращены НАКу до 1 января 2012 года.

Договор подписан на прошлой неделе. «Черноморнефтегаз» уже получил первый транш - 45 млн. грн., говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нефтегаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

На балансе «Черноморнефтегаза» находится 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений сегодня составляют по природному газу - 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату - 1231 тыс. тонн, по нефти - 2530 тыс. тонн.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении «Нефтегаза Украины».