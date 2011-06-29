"Черноморнефтегаз" взял громаднейший заем

Национальная акционерная компания «Нефтегаз Украины» заключила с государственным акционерным обществом «Черноморнефтегаз» (Симферополь) договор о выдаче ГАО 1 млрд. 278 млн. грн. заема.

Средства предоставляются на беспроцентной основе для реализации программы работ «Черноморнефтегаза» на этот год по добыче запланированного объема природного газа. Деньги должны быть возвращены НАКу до 1 января 2012 года.

Договор подписан на прошлой неделе. «Черноморнефтегаз» уже получил первый транш - 45 млн. грн.

В 2011 году во исполнение поручений президента Виктора ЯНУКОВИЧА и Кабинета министров об увеличении отечественной добычи нефти и газа и при финподдержке акционера «Нефтегаза» «Черноморнефтегаз» дообустраивает два действующих и осваивает одно новое месторождение. Новые мощности Архангельского и Голицинского месторождений позволят «Черноморнефтегазу» поддержать ежегодную добычу газа на уровне более 1 млрд. куб. м., а запуск нового - Одесского - месторождения значительно увеличит поставки газа из шельфа Черного моря.

ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нефтегаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей. 100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении «Нефтегаза Украины».