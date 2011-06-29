Немцы научат крымчан раздельному сбору мусора

Немецкая фирма Schafer планирует поставить контейнеры для раздельного сбора мусора в города Крыма в 2011-2012 году, сообщил представитель фирмы Schafer в странах СНГ, Балтии и Восточной Европы Вольфганг ЭРМЛИХ журналистам в Кременчуге.

«В Крыму ожидается в этом году поставка контейнеров. В частности, в Симферополь, Феодосию и еще пару других городов», - сказал ЭРМЛИХ.

По его словам, руководство Крыма активно занимается вопросами внедрения раздельного сбора мусора.

ЭРМЛИХ не сообщил сумму возможного контракта.

Немецкая фирма Schafer занимается производством контейнеров и оборудования для раздельного сбора мусора.