Немцы научат крымчан раздельному сбору мусора
18:35, 29 июня 2011Крым
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Schafer пришлет контейнеры в регионы
Немецкая фирма Schafer планирует поставить контейнеры для раздельного сбора мусора в города Крыма в 2011-2012 году, сообщил представитель фирмы Schafer в странах СНГ, Балтии и Восточной Европы Вольфганг ЭРМЛИХ журналистам в Кременчуге.
«В Крыму ожидается в этом году поставка контейнеров. В частности, в Симферополь, Феодосию и еще пару других городов», - сказал ЭРМЛИХ.
По его словам, руководство Крыма активно занимается вопросами внедрения раздельного сбора мусора.
ЭРМЛИХ не сообщил сумму возможного контракта.
Немецкая фирма Schafer занимается производством контейнеров и оборудования для раздельного сбора мусора.
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