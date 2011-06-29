Аэропорт "Симферополь" мечтает о собственной авиакомпании

18:00, 29 июня 2011
Крым
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...и двух самолетах

Международный аэропорт "Симферополь" намерен создать собственную авиакомпанию и купить осенью два самолета, сообщил председатель Республиканского комитета по транспорту и связи Николай ЧЕРЕВКОВ журналистам в среду.

Самолеты будут летать из Симферополя в Киев.

Подробностями проекта глава рескомитета не поделился.

Аэропорт «Симферополь» построен в сороковых годах прошлого века и располагает двумя взлетно-посадочными полосами.

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