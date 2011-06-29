Мэра Симферополя "припугнули" Януковичем - в экологических целях

В Симферополе горожане провели очередную акцию, направленную на спасение пока еще уцелевших деревьев на одной из центральных улиц — Горького. Участники акции — порядка 50 человек, в основном, журналистов и студентов, прошли вдоль улицы и прикрепили к еще не спиленным деревьям портреты президента Януковича. Как пояснили эту задумку активисты, мэр города Виктор Агеев и городское руководство являются ставленниками Партии регионов, поэтому, может быть, хоть лик партийного босса не позволит поднять руку на защищенные портретом деревья. Одновременно несколько активистов развернули на улице плакат: «Агеев! Руки прочь от Януковича!».

Кроме того, участники акции собрали подписи симферопольцев под обращением к городским властям, в котором потребовали принятия горсоветом решения, запрещающего сокращение территорий паров и скверов, запрета на ведение какой-либо «реконструкции» без предварительного обсуждения с городской громадой и одобрения соответствующих проектов на общественных слушаниях; запрета на вырубку зеленых насаждений без наличия экспертных заключений независимых экологов и специалистов и т.п. «Хотим также напомнить городским чиновникам: в своих действиях вы обязаны руководствоваться именно интересами громады, а не своими сиюминутными интересами и возможной личной выгодой. Вы придете и уйдете, а мы хотим сохранить наш город зеленым и комфортным для наших потомков и всех будущих поклонений симферопольцев», — заявили авторы документа.

Предыдущая стихийная акция противников уничтожения зеленых зон прошла 23 июня, сообщает «Обком»