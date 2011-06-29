Погода не порадует
10:25, 29 июня 2011Крым
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МЧС продлило "штормовое"
Штормовое предупреждение, объявленное в Крыму в конце прошлой недели, снова продлили, теперь до пятницы - в регионе ожидаются сильные ливни, град, порывы ветра скоростью до 20 метров в секунду, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Ранее Гидрометеоцентр прогнозирал прохождение холодного атмосферного фронта в Украине в конце июня - начале июля, следствием которого станут снижение температуры воздуха, грозы, шквалы и град.
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