В Крыму нашли останки первых Homo sapiens в Европе?

В Украине обнаружены останки человека разумного (Homo sapiens), возраст которых оценивается в 32 тысячи лет. Результаты исследования опубликованы в сетевом журнале PLoS ONE, сообщает ВВС.

Датировка произведена напрямую радиоуглеродным методом. Если она верна, то это древнейшие останки верхнего палеолита в Восточной Европе, принадлежащие людям современного типа.

На стоянке Буран-Кая в Крыму найдены кости, зубы, орудия труда, резьба по слоновой кости, а также останки животных - антилопы, лисы, зайца.

Орудия труда принадлежат граветтской культуре, в 28-21 тыс. лет до нашей эры, охватывавшей весь европейский континент.

Любопытно, что размеры фрагментов костей не превышают 12 сантиметров - как будто их намеренно ломали на кусочки. К тому же длинные (трубчатые) кости имеют царапины, которые не похожи на те отметины, что остались на костях животных. Кроме того, из костей животных костный мозг извлекался, а в человеческих костях он не тронут, отмечает соавтор анализа Сандрин Прат из Французского национального центра научных исследований. По её мнению, это значит, что человеческие кости обрабатывались иным способом. По-видимому, плоть отделялась в ходе обряда «очищения», а не в кулинарных целях.

Стоянка Буран-Кая свидетельствует о том, что современные люди проникли в Европу с Русской равнины, а не с Ближнего Востока через Балканы, как гласит одна из гипотез.

Четыре пещеры Буран-Кая были обнаружены Александром Яневичем в 1991 году. С тех пор археологи извлекли на свет около двухсот фрагментов человеческих костей.

По материалам "Компьюлента"