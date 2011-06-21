Крым встретил миллионного туриста

Крым во вторник встретил первого в этом году миллионного туриста - им оказался один из четырех членов семьи ДЕДОВЫХ, пара с детьми прибыла на отдых из столицы России, сообщил Курортно-информационный центр Крыма.

Крымские чиновники, встретив москвичей в аэропорту "Симферополь", вручили им два билета от российской лоу-кост компании, путевку в ялтинский пятизвездочный отель и экскурсию в Красные пещеры.

Мария ДЕДОВА приехала с семьей в Крым на две недели, россияне будут отдыхать в алуштинском пансионате. В последний раз женщина гостила на полуострове десять лет назад.

Министерство туризма Крыма прогнозирует увеличение турпотока в регионе в 2011 году на 15% - до 6,58 млн. человек по сравнению с 2010 годом.