Севастополю подарят 10 тысяч роз

Десять тысяч саженцев роз подарят Севастополю этой осенью Донецк и Луцк, сообщила пресс-служба Севастопольской государственной администрации.

«Пять тысяч роз - подарок от городского головы Донецка. Еще пять тысяч - подарок с Волыни. Можно сказать, что Севастополь сегодня объединяет запад и восток страны. Я благодарен мэрам Донецка и Луцка за внимание к нашему городу. Такой подарок сделает Севастополь еще более привлекательным», - говорит председатель администрации Владимир ЯЦУБА.

По его словам, розы бесплатно посадят сотрудники одной из агрофирм.