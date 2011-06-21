Крым собрался строить экспоцентр за $19 миллионов

Выставочный центр, площадью 15 тысяч квадратных метров, планируется построить к 2013 году при въезде в Симферополь, стоимость проекта - 150 миллионов гривен, сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

«Он станет самым крупным выставочным сооружением Крыма, объединяющий в единый архитектурный ансамбль три выставочных павильона: два павильона по 6 тыс. кв. м. и центральный павильон на 3 тыс. кв. м. Территория вокруг них будет благоустроена фонтанами, аллеями и зелеными зонами отдыха», - говорится в пресс-релизе.

Экспоцентр предполагается создать на участке площадью 3,8 гектара по Евпаторийскому шоссе, в районе поворота на международный аэропорт «Симферополь».

На выставочный центр планируется потратить деньги из госбюджета - часть средств субвенции, которые Крым получает на социально-экономическое развитие.