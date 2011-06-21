Россиянин разбился на байке в Крыму

Гражданин России погиб в результате опрокидывания мотоцикла на юге Крыма. Авария произошла в понедельник днем на дороге Ялта - Севастополь, сообщила во вторник пресс-служба ГАИ Крыма.

"Водитель мотоцикла "Хонда Х11", двигаясь в направлении Севастополя, на закруглении дороги не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, после чего опрокинулся", - говорится в пресс-релизе.

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