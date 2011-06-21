ЧП у берегов Африки: украинских рыбаков убила гнилая рыба

Капитан и машинист севастопольского траулера "Леонид Бородич" потеряли сознание от зловония гниющей рыбы и утонули у берегов Африки, сообщил пресс-центр территориального управления Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности.

Трагедия произошла в середине июня, когда большой консервный рыболовный траулер компании "Инрыбфлот" находился на рейде в порту Нуадибу (Мавритания).

Моряки прочищали шахту для сброса "некондиционного улова", рыбные отходы засорили отверстие для поступления воды. По предварительной информации, 62-летние капитан и машинист потеряли сознание из-за запаха гниющей рыбы, упали в воду и утонули.

Обстоятельства инцидента устанавливает спецкомиссия Госгорпромнадзора.