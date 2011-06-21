Севастополь собрался купить троллейбусы на 20 миллионов гривен

Севастополь в этом году получит 20 миллионов гривен на закупку новых троллейбусов, сообщила пресс-служба Севастопольской государственной администрации.

Председатель администрации Владимир ЯЦУБА отметил, что в Севастополе троллейбус остается общественным транспортом «номер один».

«Троллейбус перевозит 120 тысяч льготников, и это количество никто не сократит. Когда-то на городских маршрутах работали 250 машин, сейчас - 93. Может быть, это количество и оптимальное, но, другое дело, в каком состоянии эти машины. Обновление троллейбусного парка - острая необходимость», - сказал чиновник.