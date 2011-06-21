Украинский корабль в Севастопольской бухте не свинячил

Военно-морские силы Украины опровергают информацию о возможной причастности большого десантного корабля «Константин Ольшанский» к загрязнению Севастопольской бухты, заявил пресс-центр командования ВМС.

«Севастопольская газета» 20 июня распространила информацию об экологическом загрязнении Инженерной бухты в результате выбросов нефтепродуктов. «Издание, ссылаясь на слова читательницы и предположения сторожей причала, намекнуло на причастность к происшествию большого десантного корабля «Константин Ольшанский», пишет пресс-центр. Позже некоторые СМИ перепечатали информацию (видео загрязнения).

Пресс-центр командования ВМС заявил, во-первых, корабль ошвартовался не ночью, как отмечают СМИ, а около 18 часов воскресенья. Во-вторых, на БДК «не зафиксировано никаких аварийных ситуаций, которые могли бы привести к разливу горючего, поскольку на нем, равно как и на других кораблях, которые швартовались к причалу после возвращения из моря, были осуществлены соответствующие мероприятия, которые сделали невозможным слив нефтепродуктов и, соответственно, нанесение экологического вреда». В-третьих, отмечает пресс-центр, «выглядит абсурдным утверждение, что моряки могли осуществить "слив неиспользованного горючего в бухту" - кто в здравом уме будет сливать в море горючее?!».

По данным военно-морского ведомства, загрязнение первыми, в 05.50, обнаружили военные моряки Центра морских операций ВМС Украины и сообщили о нем в государственные экологические службы.