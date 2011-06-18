Лидер Китая прибыл в Крым

Председатель Китайской Народной Республики ХУ Цзиньтао в субботу прибыл в Крым, начав с посещения полуострова государственный визит в Украину – первый после десятилетнего перерыва.

Самолет с лидером Китая приземлился в симферопольском аэропорту. Среди встречавших ХУ Цзиньтао были министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО и председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ.

ХУ Цзиньтао с супругой Лю в субботу планируют посетить в Крыму Воронцовский дворец. Он возведен в Алупке в 1828-1848 годах по проекту английского архитектора Блора для генерал-губернатора Новороссийского края графа Воронцова.

Председатель КНР встретится на полуострове с президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. Встреча пройдет в формате "тет-а-тет". ЯНУКОВИЧ также даст дружеский ужин по случаю приезда лидера КНР.

В воскресенье утром китайская делегация вылетит в Киев, где в понедельник начнется официальная часть визита. Главы двух государств проведут в столице Украины переговоры как в узком кругу, так и в составе официальных делегаций. ХУ Цзиньтао также встретится со спикером Верховной Рады Владимиром ЛИТВИНОМ и премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ. Ожидается подписание декларации об установлении и развитии отношений стратегического партнерства Украины и КНР, а также межправительственных соглашений, сообщал ранее руководитель пресс-службы украинского МИДа Александр ДИКУСАРОВ.