Суд отказался передавать крымский завод как вещдок в Минобороны

Печерский районный суд Киева, который рассматривает уголовное дело бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО, отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о передаче имущества госпредприятия «Феодосийский судномеханический завод» как вещественного доказательства на хранение в Минобороны.

Главное управление военных прокуратур генеральной прокуратуры 20 августа 2010 года возбудило дело против ИВАЩЕНКО. ИВАЩЕНКО и арбитражный руководитель госпредприятия Минобороны «Феодосийский судномеханический завод» Р. обвиняют в служебных злоупотреблениях и пособничестве в незаконном отчуждении имущества во время санации завода. Экс-министру избрана мера пресечения - взятие под стражу. Генпрокуратура завершила расследование дела 1 ноября.

Представители прокуратуры просили суд положительно решить вопрос относительно передачи вещественных доказательств на хранение от ООО «Авиаинвест» в Министерство обороны.

В судебном решении сказано, что ходатайство не может быть удовлетворено, поскольку владельцем имущества является не Министерство обороны, а Феодосийский судномеханический завод.