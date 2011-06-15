Прокуратура завела 10 дел из-за дерибана "Укрпрофздравницы"

Прокуратура в первой половине июня возбудила десять уголовных дел по фактам незаконных операций с имуществом и землей оздоровительных учреждений системы «Укрпрофздравница», сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма.

В частности, заведено дело по факту покушения на растрату имущества санатория «Курпаты». «Фирма-"инвестор", вложившая в ряд объектов здравницы 100 тысяч гривен, получила право их выкупа по цене, заниженной на 20,2 миллиона гривен. Только в результате использования объектов, отданных в аренду по заниженной цене, причинен ущерб государству на сумму 1,6 миллиона гривен», - говорится в пресс-релизе.

Также возбуждено дело по факту непоступления 4 млн. грн. арендных платежей в результате передачи в пользование по заниженной стоимости одного из корпусов санатория «Украина», которые были уценены на 12,7 млн. грн.

Проверки продолжаются.