Рада не захотела разрывать флотское соглашение с Россией

Верховная Рада Украины отказалась включить в повестку дня сессии закон о денонсации соглашения между Украиной и Россией о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Крыму до 2042 года.

За включение вопроса в повестку дня проголосовали всего 113 депутатов из 391 зарегистрированного в сессионном зале.

Закон, внесенный депутатом от фракции НУ-НС Андреем ПАРУБИЕМ, предлагал денонсировать соглашение, подписанное 21 апреля 2010 года в Харькове и ратифицированное Радой 27 апреля.

Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписали в апреле 2010-го соглашение, которое продолжает пребывание ЧФ РФ в Крыму до 2042 года с правом последующей пролонгации еще на 5 лет. Украина в обмен на это добилась сокращения цены на российский газ на 30%, но не более чем на 100 долларов за тысячу кубометров.

Выступая с трибуны, первый заместитель председателя парламентского комитета по иностранным делам Тарас ЧОРНОВИЛ заявил, что комитет принял решение рекомендовать Раде денонсировать соглашение.

Со своей стороны член фракции Партии регионов Иван ВЕРНИДУБОВ сказал, что соглашение не должно подлежать денонсации, а Украине следует быть благодарной России, которая ранее «безвозмездно» подарила ей Крым.