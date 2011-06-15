Сбербанк России вложит $400 миллионов в пансионат на ЮБК

Российский Сбербанк намерен вложить 400 миллионов долларовв развитие в создание курортного комплекса на базе пансионата "Мрія" в Крыму, заявил председатель крымского правительства Василий ДЖАРТЫ.

"Сбербанк будет инвестировать в санаторно-курортный комплекс на базе санатория "Мрія" более 400 миллионов долларов", - сказал премьер автономии, отвечая на вопросы журналистов в среду в Симферополе.

Сроки реализации проекта ДЖАРТЫ не уточнил.

По сообщениям СМИ, Сбербанк в прошлом году купил пансионат "Мрія" в поселке Понизовка неподалеку от Ялты. Подробности соглашения не разглашаются. 11-этажный корпус пансионата введен в эксплуатацию в 2002 году.