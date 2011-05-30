Гриценко согласился с ПР: сложно из СИЗО руководить "регионалами"

Бывший спикер Верховного совета Крыма Анатолий ГРИЦЕНКО, который больше четырех месяцев находится в СИЗО, считает адекватным в сложившийся ситуации решение политсовета крымской организации Партии регионов досрочно прекратить его полномочияпредседателя Ленинской районной организации ПР, поскольку она не может длительное время быть без руководителя.

«На Партии регионов лежит большая ответственность перед своими избирателями за решение социально-экономических проблем, и, безусловно, решение этих непростых задач зависит от каждого члена партии, каждой партийной организации. Ленинская партийная организация является одной из самых крупных в Крыму. Несмотря на отлаженную работу, такая организация не может длительное время находиться без руководителя», - цитирует ГРИЦЕНКО его пресс-секретарь.

Политик также просил передать «крымчанам и однопартийцам», что уголовные дела против него возбуждены «незаконно и необоснованно».