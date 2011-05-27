Три человека убиты, двое ранены - резня на базе отдыха в Крыму

Три человека убиты, еще двое ранены в пятницу на базе отдыха в Сакском районе Крыма, милиция задержала подозреваемого, молодой человек заявил, что "боролся с монстрами", сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Двадцатиоднолетний юноша гостил у сестры - жены одного из владельцев пансионата.

В четверг парень поехал в Евпаторию. "Он принимал лекарства, запивая большим количеством энергетических напитков и пива. К тому же, молодой человек в качестве допинга использует спрей, купленный в магазине курительных смесей", - говорится в пресс-релизе.

В пятницу рано утром юноша вернулся в пансионат, схватил кухонный нож и зарезал им троих мужчин, среди которых - россиянин, совладелец базы отдыха. Кроме того, тяжело ранил еще двоих мужчин.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.