МВД опровергает сообщения об убийстве девушки исламистами
Религиозного подтекста нет?
Распространенная несколькими СМИинформация об убийстве девушки, которое якобы совершили сторонники радикального течения ислама, не соответствует действительности, сообщила "РИА Новости" по телефону начальник пресс-службы милиции Крыма Ольга Кондрашова.
По версии СМИ, трое мужчин до смерти забили 17-летнюю девушку камнями в соответствии с нормами шариата.
"В Советском районе Крыма действительно было совершено убийство девушки, подозреваемый задержан и дает показания. По нашим данным, убийца действовал в одиночку: сначала задушил жертву ремнем, потом, уже после того как она скончалась, дважды ударил по голове валявшимся рядом камнем", - сказала Кондрашова.
По словам начальника пресс-службы, убийство было совершено 11 мая. Следователи устанавливают мотивы преступления.