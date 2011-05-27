МВД опровергает сообщения об убийстве девушки исламистами

Распространенная несколькими СМИинформация об убийстве девушки, которое якобы совершили сторонники радикального течения ислама, не соответствует действительности, сообщила "РИА Новости" по телефону начальник пресс-службы милиции Крыма Ольга Кондрашова.

По версии СМИ, трое мужчин до смерти забили 17-летнюю девушку камнями в соответствии с нормами шариата.

"В Советском районе Крыма действительно было совершено убийство девушки, подозреваемый задержан и дает показания. По нашим данным, убийца действовал в одиночку: сначала задушил жертву ремнем, потом, уже после того как она скончалась, дважды ударил по голове валявшимся рядом камнем", - сказала Кондрашова.

По словам начальника пресс-службы, убийство было совершено 11 мая. Следователи устанавливают мотивы преступления.