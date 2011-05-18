Севастополь станет главным героем фестиваля искусств "Война и мир"

Фестиваль искусств «Война и мир» состоится 1-14 июня в Севастополе, сообщил на пресс-конференции в УНИАН художественный руководитель фестиваля Роман МАРХОЛИЯ.

«Война и мир» соединит в себе различные жанры: военную музыку, кино, фотографию, современный танец, перформанс, медиа-арт.

Фестиваль приурочен ко Дню города, и поэтому его главным действующем лицом станет сам Севастополь.

По словам МАРХОЛИИ, фестиваль соберет в себе наиболее зрелищные формы искусства и объединит их в гармоничное целое с архитектурно-историческим пространством города. «В течение десяти дней мы хотим свести воедино все проекты, которые были накоплены годами», – сказал он.

В программу фестиваля вошли такие мероприятия:

«Михайловская музыкальная ассамблея» (3 июня): торжественный вечер, посвященный открытию фестиваля. На плацу старинного бастиона зазвучат голоса молодых звезд российской и украинской оперной сцены в сопровождении Севастопольского симфонического оркестра;

«Парадный портрет» (4-14 июня): центральные улицы и площади города на десять дней превратятся в выставку парадных портретов нескольких поколений севастопольцев;

«Севастополь. Евгений Халдей. Классика фотографии» (4-30 июня): выставка выдающегося советского фотографа Е.Халдея, посвященная второй обороне Севастополя, а также избранные работы мастера разных лет;

«Севастополь. Семейный альбом. Детство и юность» (4-14 июня): выставка фотографий из семейных альбомов севастопольцев и предметов быта времен советского детства;

Фестиваль военных оркестров Sevastopol Military Tattoo (10-12 июня): 10 военных оркестров из Украины, России, Беларуси, Алжира и Франции соберутся в Севастополе, чтобы представить свои программы;

Фиеста тепловых аэростатов «Монгольфьерия» (9-13 июня): в Севастополь приедут десятки лучших спортсменов мира, которые помогут увидеть севастопольцам и гостям город с высоты;

Международный пленэр художников Украины и России «Фортификационные сооружения Севастополя» (1-14 июня): известные художники из Украины и России соберутся в Севастополе, чтобы отразить на холстах образы бастионов города. Планируется, что результатом пленэра станут две выставки.

Президент фестиваля Алексей ШЕРЕМЕТЬЕВ сообщил, что это мероприятие проходит второй год подряд. «Это очень важный фестиваль и для города, и для страны», – сказал он.