Железнодорожники скрыли хищение километров путей

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту хищения подъездной колеи стоимостью более 1 млн. грн. в Евпатории в 2002-2010 годах, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Из-за ненадлежащего исполнения обязанностей железнодорожниками были расхищены тысячи метров пути. Должностные лица пытались скрыть этот факт, в документах отражая наличие колеи», - говорится в пресс-релизе.

Уголовное дело заведено по частям 2 статей 366 и 367 Уголовного кодекса Украины - служебная халатность и должностная подделка, которые привели к тяжелым последствиям.

Следствие по делу поручено Крымской транспортной прокуратуре.