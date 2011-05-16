Бойцы Балоги пять часов вытаскивали дерево из Бельбека

Сотрудники МЧС в понедельник провели аварийные работы по отчистке реки Бельбек - в реку упал тополь и перекрыл ее русло, сообщила пресс-служба севастопольского управления МЧС.

"В случае обильных проливных дождей из-за дерева могла возникнуть паводковая ситуация: повысится уровень воды, и затем могло произойти затопление ближайших населенных пунктов, садов и земельных угодий", - говорится в пресс-релизе.

Семь бойцов МЧС распилили дерево и вывезли его. Операция продолжалась пять часов.

Команда "Школы безопасности" также приняла участие в расчистке русла реки. Дети убрали близлежащую территорию и вывезли около ста мешков мусора.