Задержан один из богатейших бизнесменов Крыма

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело в отношении бизнесмена Иосифа ФАЙНГОЛЬДА, его представителя и директора общества с ограниченной ответственностью по подозрению в мошенническом завладении более 600 тысяч гривен предпринимателей, подозреваемые задержаны, сообщила пресс-служба ведомства.

«Они в первой половине прошлого года собрали более 600 тысяч гривен с предпринимателей под обещание выделить помещения в торговом центре, который якобы будет строиться на месте торговых палаток. При этом выполнение обязательств в планы подозреваемых не входило», - говорится в пресс-релизе.

Действия ФАЙНГОЛЬДА и его представителя квалифицированы по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины как мошенничество, директора ООО - по ч.4 ст.190 и ч.2 ст.364 УК как мошенничество и злоупотребление служебным положением.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

По сообщениям СМИ, ФАЙНГОЛЬД, которого называют одним из богатейших людей Крыма, был взят под охрану на выходных в одной из больниц Симферополя, куда он лег в четверг в связи с ухудшением здоровья.