Крым выставил 22 гектара на аукцион в июне

Земельный участок площадью 22,13 га на южном берегу Крыма выставлен для продажи на аукцион 16 июня, стартовая цена лота составляет 5 млн. 204 тыс. грн., сообщила пресс-служба Республиканского комитета по земельным ресурсам.

Выставленная на торги земля находится в трех километрах от Черного моря и в пятистах метрах от трассы.

Участок расположен за границами поселкового совета Симеиза.

Объявленный на 27 апреля аукцион по продаже четырех лотов - двух участков 0,9 га и 1 га в районе Армянска, участка 22,13 га за границами Симеизского поссовета и участка 7,7082 га в Бахчисарайском районе - не состоялся, поскольку поступили лишь две заявки на участие в торгах. Один претендент пожелал купить участок в Бахчисарайском районе, второй - в Симеизе.