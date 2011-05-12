Замдиректора Карадагского заповедника попался на взятке
Открыто уголовное дело
Керченская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по факту получения заместителем директора Карадагского природного заповедника пяти тысяч гривен взятки за возможность пребывания отдыхающих на территории объекта природно-заповедного фонда, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма.
Действия подозреваемого квалифицированы по статье "получение взятки лицом, которое занимает ответственное положение". Если вина замдиректора заповедника будет доказана, ему грозит от пяти до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Карадагский природный заповедник Национальной академии наук Украины находится на юго-востоке Крыма. Он занимает территорию вулканического массива Кара-даг. Площадь заповедника составляет более 2,8 тысяч гектаров.