Путин одобрил проект договора с Украиной о передвижении ЧФ РФ

Премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин одобрил проект межправсоглашения с Украиной о согласовании передвижений российского Черноморского флота.

"Поручить МИДу России с участием Минобороны провести переговоры с украинской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанное соглашение", - говорится в распоряжении от 6 мая, которое в четверг размещено в банке федеральных нормативных и распорядительных документов.