Путин одобрил проект договора с Украиной о передвижении ЧФ РФ
12:54, 12 мая 2011Крым
0 0
Вне мест дислокации
Премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин одобрил проект межправсоглашения с Украиной о согласовании передвижений российского Черноморского флота.
"Поручить МИДу России с участием Минобороны провести переговоры с украинской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства РФ указанное соглашение", - говорится в распоряжении от 6 мая, которое в четверг размещено в банке федеральных нормативных и распорядительных документов.
Соглашение затрагивает вопросы передвижений, связанных с деятельностью воинских формирований ЧФ РФ на территории Украины вне мест их дислокации, и их согласования, пишет РИА "Новости".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter