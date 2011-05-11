Подразделения спецназа ВВ проведут соревнования в Крыму

Соревнование среди подразделений специального назначения Внутренних войск МВД Украины пройдут с 12 по 17 мая в селе Краснокаменка близ Судака, где дислоцируется воинская часть спецподразделения «Тигр», сообщила пресс-служба ВВ.

Подобные соревнования проводятся впервые. В них будут участвовать 16 команд спецназовцев.

Военно-оперативные резервы Внутренних войск выдвигаются из мест постоянной дислокации в Крым, где во время учений будут жить в полевых условиях.

Спецназначенцы, в частности, будут преодолевать полосы препятствий, стрелять из боевого оружия, проведут марш-бросок со стрельбой и метанием гранат на дальность. Пройдут также соревнования снайперов.