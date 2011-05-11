Евросоюз обещает выделить на развитие Крыма 12 миллионов евро в течение 4-х лет

Европейский Союз планирует направить 12 миллионов евро на развитие Крымской автономии и Севастополя в течение ближайших четырех лет. Это предусмотрено проектом соглашения с ЕС, который утвердил Кабинет министров Украины, сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

Программа сотрудничества, реализация которой начнется в этом году, предусматривает выделение 5 миллионов евро на развитие туристической сферы Крыма, такой же суммы - на развитие социальных объектов автономии, 2 миллионов евро - на привлечение иностранных инвестиций в экономику Севастополя.

«Деньги, направленные на развитие туризма, пойдут на создание справочно-информационных туристических бюро, создание учебного центра для людей, работающих в рекреационной сфере, разработку рассчитанного на десять лет плана реструктуризации здравниц Крыма. Средства, выделенные на развитие социальной сферы, будут потрачены на реконструкцию объектов инфраструктуры в наименее обеспеченных регионах автономии», - говорится в пресс-релизе.

По данным Совмина Крыма, после практической реализации программы, два года отводятся на проведение аудита и оценку использования денег.

Ожидается, что крымский премьер Василий ДЖАРТЫ и руководитель генерального директората по вопросам развития и сотрудничества Еврокомиссии Europe Aid Маркус КОРНАРУ подпишут соглашение 13 мая в Брюсселе.