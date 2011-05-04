Полторы тысячи пар одновременно станцуют вальс в Севастополе

Массовое исполнение вальса планируется 1 июля в Севастополе - композицию «Севастопольский вальс» на площади Свободы одновременно будут танцевать около 1,5 тысяч пар в сопровождении сводного духового оркестра Военно-морских сил Украины и Черноморского флота Российской Федерации, сообщили организаторы мероприятия.

По словам заместителя директора Украинского культурно-информационного центра (Севастополь) Геннадия АЛЕКСЕЕВСКОГО, идея самого массового исполнения вальса родилась в прошлом году, в ходе фестиваля «Крымский танцевальный трофей».

Он сообщил, что к юбилейному, десятому фестивалю организаторы решили подготовить проект «самого массового исполнения вальса», в котором примут участие участники «Крымского танцевального трофея», жители Севастополя и гости города. Мероприятие будет фиксировать представитель Книги рекордов Украины.

«Самое главное, что принять участие в проекте сможет любой желающий, независимо от принадлежности к каким-либо федерациям и ассоциациям, от возраста и уровня подготовки», - сказал президент общественной организации «Севастопольское отделение Ассоциации спортивного танца Украины» Дмитрий СЕВЕРИН.

По его информации, в городах страны обучение будут проводить аккредитованные клубы, входящие в Союз общественных организаций спортивного танца Украины. На сайте фестиваля и в социальных сетях будут размещены обучающие видео-ролики.

Член жюри международного фестиваля «Крымский танцевальный трофей-2011» Виктор САВЧЕНКО отметил, что целью проекта является «создание танцевальной визитки города и фестиваля». Девиз проекта - «Танцы объединяют».