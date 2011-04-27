14 партий требуют выгнать российский флот из Крыма в 2017 году

Участники акции протеста по случаю годовщины подписания соглашений о продлении срока базирования Черноморского флота России в Крыму до 2042 года требуют их денонсации, говорится в постановлении общественно-политического собрания, которое прошло в среду в Киеве.

«Антиукраинские соглашения должны быть срочно денонсированы. Только это может смягчить неотвратимую ответственность власти за ее антигосударственные действия», - сказано в документе.

Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ в апреле 2010 года договорились о продлении пребывания российского флота в Севастополе до 2042 года в обмен на 30-процентную скидку в цене российского газа для Украины на протяжении десяти лет.

Участники митинга требуют от ЯНУКОВИЧА обеспечить неуклонное выполнение положений Конституции, в которой зафиксировано, что на территории Украины не допускается размещение иностранных военных баз.

Общественно-политическое собрание также обращается к Верховной Раде с требованием безотлагательно рассмотреть и поддержать внесенный от оппозиции соответствующий законопроект о денонсации «харьковского пакта».

«Политические партии патриотического направления сделают все для того, чтобы 27 мая 2017 года стал последним днем пребывания российского флота на украинских территориях», - отмечается в документе.

Постановление подписали представители 14 оппозиционных партий - «Батькивщины», «Гражданской позиции», Европейской партии Украины, «За Украину!», Конгресса украинских националистов, Народного руха Украины, «Нашей Украина», Партии защитников Отчизны, «Реформы и порядок», «Свободы», Украинской народной партии, «Украинской платформы», УРП «Собор» и «Фронта перемен», - присутствующих на митинге возле памятника Тарасу Шевченко.

В начале апреля лидер партии «За Украину!» Вячеслав КИРИЛЕНКО призвал провести общую для оппозиционных сил акцию протеста против ратификации флотского соглашения.