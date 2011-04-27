Крым готовится к пожарам

Совет министров Крыма на заседании в среду утвердил мероприятия по обеспечению охраны лесов региона от пожаров на 2011-2015 годы, сообщила пресс-служба крымского правительства.

«В прошлом году правительство Крыма обеспечило надлежащие мероприятия по обеспечению противопожарной охраны лесов полуострова. Эта работа будет продолжена», - подчеркнул премьер автономии Василий ДЖАРТЫ.

Республиканскому комитету по лесному и охотничьему хозяйству поручено в течение пожароопасного периода обеспечивать авиапатрулирования над территорией лесов общей площадью 240 тысяч гектаров.

Также следует создать в труднодоступных местах горнолесной местности сети водоемов и противопожарных дорог для своевременного тушения лесных пожаров.

Кроме того, будет проведен ремонт пожарной техники, укомплектованы лесные пожарные станции государственных лесохозяйственных предприятий пожарно-техническим инвентарем, личным составом, создан резерв горюче-смазочных материалов для тушения крупных лесных пожаров. На пожароопасный период будет запрещен свободный въезд транспорта в лесные массивы.