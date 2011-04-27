Совмин Крыма намерен создать сеть коммунальных элеваторов

Совет министров Крыма намерен создать республиканское предприятие «Крымский зерновой элеватор» по приемке, хранению, подработке и отгрузке продовольственного и фуражного зерна.

«Мы хотим создать коммунальное предприятие для того, чтобы перерабатывать зерно наших фермерских хозяйств, и за счет части прибыли отдавать переработанное зерно на крымские предприятия для изготовления социального хлеба, который будет гораздо дешевле, чем сегодня», - сказал крымский премьер Василий ДЖАРТЫ журналистам после заседания Совмина автономии в среду.

По данным Государственной хлебной инспекции в Крыму, на территории республики существуют 23 зерновых склада, из них 18 сертифицированы и 5 не сертифицированы из-за отсутствия разрешительных документов.

Три предприятия находятся в собственности государства, остальные - частные.

По состоянию на середину марта, общая элеваторно-складская емкость составляет 1100 тысяч тонн. Емкость портовых зерновых терминалов - 200 тысяч тонн.

«Однако, с учетом планируемого увеличения валовых сборов зерна до 2-2,5 миллионов гривен в 2015 году существующего емкостного хозяйства недостаточно для эффективного качественного хранения, подработки, отгрузки продовольственного и фуражного зерна», - обосновывает Совмин необходимость создания «Крымского зернового элеватора» в документах, направленных в парламент республики.