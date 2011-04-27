Билеты на межгород подорожают

Совет министров Крыма на заседании в среду повысил предельные тарифы на междугородние перевозки на 4 копейки, или на 22%, - до 22 копеек за километр с пассажира.

Это - средний тариф по Украине, утверждает заместитель председателя крымского правительства Екатерина ЮРЧЕНКО.

Так, например, доехать на автобусе из Симферополя в Ялту можно будет за 23,84 гривны, сейчас билет стоит 19,5 гривен.

Постановление Совмина вступит в силу через пять дней после его опубликования в газете «Крымские известия».