Повелителю Тигрюли шьют дело

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту самовольного занятия более 20 га земли для размещения сафари-парка в Белогорском районе Крыма, который создает Олег ЗУБКОВ - владелец первого в СНГ частного зоопарка, расположенного в Ялте, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Участок организаторы сафари-парка занимают с 2008 года, не имея необходимых правоустанавливающих документов на землю. Противоправным использованием земли - ее ограждением и размещением вольеров - причинено свыше 350 тысяч гривен ущерба», - говорится в пресс-релизе.

Действия должностных лиц частного предприятия квалифицированы по статьям 197-1 и 365 Уголовного кодекса как самовольное занятие земучастка и превышение служебных полномочий. Ведется следствие.