Земля на севере Крыма не пользуется спросом

Второй земельный аукцион в Крыму, назначенный на 27 апреля, не состоялся, поскольку поступили только две заявки на участие в торгах - он перенесен на июнь, сообщила пресс-служба Республиканского комитета по земресурсам.

На аукцион были выставлены четыре лота: 22,13 га в Симеизе, 7,7082 га в Бахчисарайском районе, 1 га и 0,9 га в районе Армянска.

«На сегодняшний день к исполнителю торгов - в крымский филиал государственного земельного кадастра - поступили заявки лишь от двух претендентов. Один из них пожелал приобрести участок в Бахчисарайском районе, второй - в Симеизе», - говорится в пресс-релизе.

Первый аукцион прошел в Крыму 17 февраля, с молотка ушли два участка в районе южнобережного поселка Гурзуф общей площадью 3,18 га за 3,12 млн. грн. Оба лота купила компания «Технополис-1».