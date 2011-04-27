Севастополь хочет в покровители крестителя Руси

Севастопольская администрация и горсовет от имени жителей города просят Украинскую православную церковь Московского патриархата благословить решение о признании святого равноапостольного князя Владимира небесным покровителем Севастополя.

«Накануне приближения значимых для нашего города и для православного мира в целом памятных дат – 150-летия основания Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе и 10-летия воздвижения Креста над Свято-Владимирским кафедральным собором, городская государственная администрация и городской совет обращаются с просьбой о ходатайстве перед митрополитом Киевским и всея Украины ВЛАДИМИРОМ и патриархом Московским и Всея Руси КИРИЛЛОМ признать Святого Равноапостольного князя Владимира святым покровителем Севастополя», - говорится в письме председателя горгосадминистрации Валерия САРАТОВА и главы горсовета Юрия ДОЙНИКОВА митрополиту Симферопольскому и Крымскому ЛАЗАРЮ.

«Это будет способствовать духовному и нравственному возрождению, сохранению и преумножению милосердия, патриотизма и добра», - считают чиновники.

В обращении говорится также, что история города тесно связана с именем Владимира. «Именно на севастопольской земле в Херсонесе в 988 году принял крещение князь Владимир и его дружина, положив тем самым начало крещению всей Киевской Руси. Отсюда православие шагнуло на нашу землю, став символом духовного единства славянских народов. Именно с этого начался отсчет нашей новой, уже христианской истории», - сказано в письме.

Руководители города отмечают, что «на главной площади Херсонеса в 1861 году был заложен Свято-Владимирский собор, ставший достойным памятником крещению Руси и одной из главных святынь православия».

Кроме того, указывается в обращении, «Севастополь отличен тем, что в нем в 1881 году был освящен еще один Свято-Владимирский собор, на Центральном городском холме, который в годы первой обороны Севастополя стал усыпальницей адмиралов».