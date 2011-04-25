Милиция возбудила дело по факту дикой аварии в Симферополе

Следственное управление крымской милиции возбудило уголовное дело по факту гибели трех человек и травмирования еще двух в результате наезда легкового автомобиля в ночь на 25 апреля в Симферополе, водитель машины задержан, сообщила пресс-служба МВД.

Дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 (нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства водителем, которое повлекло смерть нескольких человек) Уголовного кодекса Украины.

Двигаясь по улице Данилова, расположенной на окраине Симферополя, в направлении села Перово, автомобиль «Мазда» выехал за пределы проезжей части на площадку для разворота маршрутных такси - там легковушка наехала на пешеходов, после чего выехала на колею за черту железнодорожного переезда. «Водитель задержан, ему оказана медицинская помощь. В рамках возбужденного уголовного дела назначен ряд экспертиз», - сказано в милицейском пресс-релизе.

Правозащитная группа «Полуостров Крым» сообщила, что машиной управлял пьяный сожитель чиновницы паспортной службы крымской милиции. Официального подтверждения или опровержения этой информации пока нет - телефоны пресс-службы ГАИ Крыма не отвечают.