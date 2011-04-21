Водка может подорожать в полтора раза, пиво - в два

Минимальная стоимость водки в Украине устанавливается государством, и уже в ближайшее время она может повыситься в полтора раза - с 17,96 до 28,0 грн. за традиционные пол-литра, пишет журнал WEEKLY.UA. Такого подорожания не было за всю историю госрегулирования цен на этот традиционный вид алкоголя, отмечает издание.

Поднять цены на горькую требуют крупнейшие участники алкогольного рынка. «Водочные короли» уже написали письмо в Минэкономики и первому вице-премьер-министру Андрею КЛЮЕВУ с просьбой решить вопрос. Под документом стоят подписи руководителей ассоциации «Укрводка» и семи компаний-производителей: ТД «Мегаполис», ликеро-водочного завода (ЛВЗ) «Прайм», Национальной водочной компании, Nemiroff, Золотоношского ЛВЗ «Златогор», Кременчугского ЛВЗ и Крымской водочной компании.

Добиваясь повышения цен, крупные алкогольные компании пытаются повлиять и на расстановку сил на смежных рынках, в частности, на рынке пива. Уже сейчас звучат заявления о том, что нужно установить минимальную стоимость пива на уровне 20 грн. за литр. Подоплека этого понятна: согласно маркетинговым исследованиям, как только цена пива преодолеет отметку 9–10 грн. за бутылку, потребитель переориентируется на более крепкий алкоголь, бутылка которого обойдется ему, в конечном итоге, дешевле, чем несколько бутылок пива. Вот и неудивительно, что громче всех о вреде пива и пивном алкоголизме, который якобы страшнее водочного и винного, трубят как раз производители водки, отмечает журнал.

Представители мелких украинских водочных компаний считают, что крупные игроки просто хотят вытеснить их с рынка и увеличить собственные продажи. Ведь небольшие компании не тратят миллионы долларов на рекламу и прочие представительские нужды, поэтому и могут держать цены на свою продукцию на меньшем уровне и тем самым отбирать часть покупателей у водочных гигантов.