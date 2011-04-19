Россия погасила долги по зарплате севастопольских предприятий ЧФ

Министерство обороны Российской Федерации погасило текущие долги севастопольских предприятий Черноморского флота по заработной плате, насчитывавшие в общей сложности около 5 миллионов гривен, заявил председатель Севастопольской государственной администрации Валерий САРАТОВ.

«Практически закрыты все долги по заработной плате Федерального государственного унитарного предприятие "771 ремонтный завод средств связи Черноморского флота" Минобороны России. До 25 апреля предполагается, что будут закрыты долги по зарплате по 13-му Судоремонтному заводу ЧФ Министерства обороны РФ», - сказал чиновник.

«Было текущих долгов по предприятиям Черноморского флота порядка 5 миллионов, они закроются. Ещё 5,7 миллиона - это старые долги Строительного управления Министерства обороны России. Есть ещё долги, около 12 миллионов, в пенсионный фонд (речь о долгах Строительного управления Минобороны России). Есть обязательства Министерства обороны, что эти долги будут закрыты», - добавил САРАТОВ.