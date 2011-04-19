В доме в Евпатории рухнули стены - пострадали три человека

Три человека пострадали в Евпатории из-за разрушения межкомнатных стен в одноэтажном доме, произошедшего вечером 18 апреля в результате взрыва газа, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

«По предварительной версии, произошел взрыв газовоздушной смеси, вследствие чего были разрушены перегородки между квартирами», - говорится в пресс-релизе.

Спасатели извлекли из-под завалов двух человек, мужчину и женщину, которые делали ремонт в одной из квартир дома и одновременно жили в нем. Кроме того, пострадал хозяин соседней квартиры, мужчина получил ожоги кистей рук.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.