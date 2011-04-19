В доме в Евпатории рухнули стены - пострадали три человека
10:28, 19 апреля 2011Крым
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В одноэтажке рванул газ
Три человека пострадали в Евпатории из-за разрушения межкомнатных стен в одноэтажном доме, произошедшего вечером 18 апреля в результате взрыва газа, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
«По предварительной версии, произошел взрыв газовоздушной смеси, вследствие чего были разрушены перегородки между квартирами», - говорится в пресс-релизе.
Спасатели извлекли из-под завалов двух человек, мужчину и женщину, которые делали ремонт в одной из квартир дома и одновременно жили в нем. Кроме того, пострадал хозяин соседней квартиры, мужчина получил ожоги кистей рук.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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