Турция планирует расширить транспортное сообщение с Крымом
18:01, 18 апреля 2011Крым
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Портовые сборы бы уменшить
Турция готова открыть транспортное сообщение Синоп-Ялта, а также участить линию Зонгулдак-Севастополь и Зонгулдак-Евпатория, заявил чрезвычайный и полномочный посол Турецкой Республики в Украине Ахмет МЕРИЧ на встрече с председателем Совета министров Крыма Василием ДЖАРТЫ, сообщила пресс-служба крымского правительства.
Турецкая сторона обратилась к руководителю Совмина с просьбой посодействовать в уменьшении налогов и портовых сборов на этих линиях.
ДЖАРТЫ отметил, что разработанная и принятая стратегия развития республики до 2020 года направлена на то, чтобы развивать, в том числе, и транспортную инфраструктуру автономии.
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