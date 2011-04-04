"Константин Ольшанский" с беженцами покинул порт Триполи

Большой десантный корабль Военно-морских сил Вооруженных сил Украины «Константин Ольшанский» с 85 эвакуированными из Ливии украинцами покинул порт Триполи, сообщил УНИАН начальник пресс-центра - пресс-секретарь командования украинских ВМС Олег ЧУБУК.

Кроме украинцев, на корабле находятся граждане 14 стран, в том числе 34 человека из государств-участниц СНГ. В целом на борт приняты 193 беженца.

По предварительным данным, 74 иностранца сойдут с корабля в порту Валетта (Мальта), куда «Константин Ольшанский» должен прибыть во вторник.

Народное восстание против лидера Ливии Муамара КАДДАФИ, который руководит страной более 40 лет, продолжается с середины февраля. Государство фактически разделилось на подконтрольный КАДДАФИ запад и восток, который удерживают вооруженные силы повстанцев. Совет безопасности ООН 18 марта принял резолюцию, предусматривающую, в частности, нанесение ударов с воздуха по лояльным КАДДАФИ силам.

Президент Украины 21 марта поручил Министерству обороны подготовить большой десантный корабль ВМС к выполнению гуманитарной миссии по эвакуации украинцев из Ливии. В ночь на 23 марта «Константин Ольшанский» отбыл из Севастополя, 4 апреля - начал принимать на борт беженцев.