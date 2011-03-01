2 сотрудника ОГИС пойдут под суд

Прокуратура Севастополя закончила досудебное следствие по уголовному делу в отношении двух инспекторов отдела Нахимовской государственной исполнительной службы города, которые обвиняются в получении 9 тысяч гривен взятки, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.

Дело против сотрудников ОГИС возбуждено по части 2 статьи 368 Уголовного кодекса - "получение взятки в большом размере или должностным лицом, которое занимает ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц, или повторно, или соединенное с вымогательством". Санкция статьи - лишение свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности до 3 лет.

"Уголовное дело находится на стадии проверки действия актов досудебного следствия", - говорится в пресс-релизе.