У тепловиков Крыма нет денег рассчитаться с газовиками

«Крымтеплокоммунэнерго», крупнейший поставщик тепловой энергии в автономной республике, просит жителей Крыма погасить долги за потребленное тепло, поскольку у предприятия не хватает средств для расчета с газовиками за природный газ, сообщила пресс-служба компании.

В конце января «Газ Украины» - дочернее предприятие Национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины» - поручил газоснабжающим компаниям отключить газ 12 предприятиям коммунальной теплоэнергетики страны, в том числе «Крымтеплокоммунэнерго», из-за долгов за потребленное топливо.

Задолженность крымчан за тепло с учетом долгов прошлых лет на 1 января 2011 года составляет 171 млн. грн., долг «Крымтеплокоммунэнерго» за использованный в текущем отопительном сезоне газ - более 70 млн. грн.

«Ныне действующие для населения тарифы на тепловую энергию покрывают затраты предприятия на ее производство на 60-70%, для прочих потребителей - 79-86%. Недостающую разницу, согласно действующему законодательству, должно компенсировать государство. Однако долг по выплате данной компенсации по данным на 1 января составляет 111 млн. грн.», - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, у 58% абонентов «Крымтеплокоммунэнерго» не установлены теплосчетчики, в результате сумма, которую они должны заплатить за полученную в течение 6 месяцев отопительного сезона тепловую энергию разбивается на весь год. Таким образом, деньги за оказанную зимой услугу предприятие получит от потребителей лишь летом, что вызывает дополнительные трудности для своевременного расчета за использованный теплоэнергетиками природный газ.

Сейчас основную часть средств, получаемых от потребителей в качестве оплаты за услуги теплоснабжения, «Крымтеплокоммунэнерго» направляет для расчетов за газ. Помимо этого, предприятие также должно рассчитываться за мазут, на котором работают ряд котельных, за электроэнергию, воду, выплачивать заработную плату 4 тысячам работников.

Тем не менее, «Крымтеплокоммунэнерго» обещает сделать все от него зависящее, чтобы отопительный сезон прошел нормально.

«Это будет возможно при условии своевременной оплаты потребителями полученной тепловой энергии, а также утверждении экономически обоснованных тарифов. В противном случае мы не сможем рассчитаться ни за газ, ни за электроэнергию, ни за воду, и у нас не будет возможности подавать тепло в квартиры крымчан», - отметил гендиректор «Крымтеплокоммунэнерго» Сергей ЗАЯЦ.