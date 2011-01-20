Шеф минздрава ушел в отставку

Министр здравоохранения Крыма Сергей ДОНИЧ ушел в отставку по собственному желанию, сообщил председатель Совета министров автономии Василий ДЖАРТЫ в четверг журналистам в Симферополе.

«Сергей ДОНИЧ написал заявление по собственному желанию. Насколько мне известно, он будет работать главным врачом больницы имени Семашко», - сказал крымский премьер.

Глава Совмина планирует представить нового министра 31 января на заседании крымского правительства.

ДОНИЧ возглавлял минздрав Крыма с декабря 2002 года.