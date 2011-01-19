Марафонец переплыл Севастопольскую бухту в воде +7°

Известный севастопольский пловец-марафонец Олег СОФЯНИК вместе с группой «моржей» переплыл в среду Севастопольскую бухту в честь праздника Крещения Господнего.

СОФЯНИК в воде плюс семь градусов и при температуре воздуха шесть градусов преодолел дистанцию в 500 метров от Павловского мыса до Графской пристани за 12 минут, применяя стили брас и баттерфляй.

Этот заплыв - не первое зимнее водное испытание пловца. В прошлые годы в декабре СОФЯНИК переплывал Севастопольскую бухту и пролив Дарданеллы.

Официальный представитель Книги рекордов Украины Игорь ПИДЧЕБИЙ поздравил СОФЯНИКА с заплывом. Он вручил пловцу почетный диплом за ряд предыдущих установленных украинских и мировых рекордов, занесенных в Книгу рекордов Украины (категория - «Впервые», спорт - «Спецподготовка»).

В планах марафонца - заплыв через Южно-Китайское море от Таиланда до Вьетнама длиной в 350 километров.

Ранее СОФЯНИК переплывал Средиземное море (225 км), совершил такие одиночные экстремальные заплывы, как: мыс Тарханкут - Севастополь (150 км), Ялта - Севастополь (100 км), Евпатория - Севастополь (90 км). Кроме того, он вдоль и поперёк переплывал пролив Босфор летом и зимой, а также пролив Дарданеллы и Мраморное море (105 км).